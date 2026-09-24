Octubre llegaría con aumento en los combustibles: vea los precios solicitados

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una noticia no muy esperanzadora para los conductores: octubre podría llegar con aumentos en todos los combustibles

¿Qué se sabe?

La Aresep analiza una propuesta de ajuste de cara al próximo mes, en la que el precio del diésel subiría ₡100 por litro.

De acuerdo con la propuesta, pasaría de ₡688 a ₡788 por litro. La gasolina súper aumentaría ₡38, de ₡726 a ₡764, mientras que la regular subiría ₡11, de ₡707 a ₡718.

El ajuste también contempla un incremento para Recope, con el objetivo de mantener el equilibrio financiero de sus operaciones.

¿Por qué otro aumento?

La situación internacional del mercado petrolero influye en el aumento. Durante la semana anterior, el precio del barril de referencia para Costa Rica, el West Texas Intermediate (WTI), rondó los $100.

Los mercados mantienen atención sobre los ataques registrados en Medio Oriente y el riesgo de interrupciones prolongadas en el flujo de hidrocarburos. Además, el estrecho de Ormuz permanece bajo vigilancia por posibles obstáculos para el tránsito de buques que transportan petróleo.

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El aumento del diésel tendría un impacto directo en actividades como el transporte de mercancías, el transporte de personas y otros sectores que utilizan este combustible.

Aresep recibirá posiciones a favor y en contra de la propuesta hasta el martes 29 de septiembre. Después de ese proceso, el ente regulador definirá las tarifas que pagarán los consumidores durante octubre.