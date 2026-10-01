Octubre arranca con suspensiones de agua de hasta 8 horas en tres sectores

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Octubre arranca con suspensiones de agua de hasta ocho horas en tres sectores del país, siendo Santa Ana una de las zonas más afectadas por las interrupciones del servicio.

Las autoridades del sector hídrico informaron que los cortes responden a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.

Además, este jueves se registrarán suspensiones en sectores de Santa Ana, Mora y Ciudad Colón, con interrupciones que podrían extenderse hasta ocho horas. Para el viernes, está previsto un corte en Liberia, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión.