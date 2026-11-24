Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Ocho futbolistas con posibilidad de disputar las semifinales llegan a la última jornada con cuatro tarjetas amarillas, a una de perderse el primer juego de la fase final.

Se trata de Jorkaeff Azofeifa del Saprissa, Joaquín Alonso Hernández, Carlos Barahona y Randall Cordero en Cartaginés, Josel Piedra, Yeikel Venegas y Roberto Córdoba en San Carlos, y Roán Wilson de Alajuelense, con lo que brumosos y norteños son los equipos más afectados al acumular tres jugadores cada uno en esta situación.

Sporting es el único equipo semifinalista sin preocupaciones por tarjetas amarillas y tampoco reporta lesionados, mientras que Punta Arenas, Inter San Carlos, Escorpiones y Pérez Zeledón también tienen futbolistas condicionados, aunque en esos casos la sanción aplicaría para el primer partido del próximo campeonato nacional.

