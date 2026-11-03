Nuevos proyectos en materia de seguridad se presentan en la Asamblea

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Los nuevos proyectos en materia de seguridad presentados en la Asamblea Legislativa buscan reformas a la Ley de Armas, a la extradición y la creación del Consejo de Seguridad Nacional, como parte del tercer paquete de iniciativas en seguridad que impulsa el gobierno en el actual periodo.

Las iniciativas fueron presentadas por los oficialistas integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y la primera establece como regla general los 25 años para adquirir y poseer armas de fuego, con una excepción para quienes, siendo mayores de 18 años, necesitan portar un arma por razones propias de su trabajo en temas de seguridad.

El segundo proyecto crea el Consejo Nacional de Seguridad, que responde a una promesa de campaña de la presidenta Laura Fernández y recoge su planteamiento de que la seguridad del país necesita coordinación desde el más alto nivel, con ese órgano como pieza central de la articulación.

El tercero busca agilizar las extradiciones mediante una regla clara: la existencia de una investigación, proceso penal, recurso pendiente o condena en el país no impedirá por sí sola que una extradición sea concedida y ejecutada, y cuando se cumplan los requisitos constitucionales, legales y convencionales, el tribunal podrá autorizarla y establecer las condiciones necesarias para preservar la jurisdicción costarricense.

Las reformas deberán pasar por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que actualmente solo sesiona los jueves, y el oficialismo busca generar nuevas herramientas para luchar contra el crimen organizado.