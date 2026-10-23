Nuevos helados miniatura llaman la atención en redes sociales

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Helados que parecen frutas miniatura y rollos preparados al instante en una plancha fría ganan espacio entre los consumidores costarricenses. Las redes sociales impulsan estas propuestas que amplían la oferta y generan nuevos empleos en el país.

Salomón Leiderman, del emprendimiento Cacao Cartel, explicó que elaboran doce tipos de helados con fruta original en el mismo local. Cada pieza reproduce la figura de la fruta y lleva una cubierta de chocolate, como la fresa, el banano o el maracuyá.

La técnica tailandesa a la plancha permite preparar el producto en el momento con ingredientes frescos y formar los rollitos en unos tres minutos. Karina Mora, de la heladería Liju, señaló que los mini helados atraen a quienes buscan una porción pequeña tras la comida.