Nuevos desvíos complicarán el paso por San Ramón

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

A partir de este viernes 25 de setiembre y hasta diciembre de 2026, quienes se desplacen sobre la ruta 1 en sentido San José-Puntarenas deberán entrar por la radial hacia San Ramón y utilizar la ruta 135.

Quienes viajen en sentido Puntarenas-San Ramón seguirán utilizando la calle marginal paralela a la ruta 1, desvío implementado semanas atrás, mientras que quienes viajen de San Ramón a San José podrán utilizar la radial y salir por la rotonda.

Estos desvíos son necesarios para avanzar con las excavaciones, construcción de pilotes y muro de gaviones, entre otros trabajos.