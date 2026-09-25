Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

El nuevo túnel de Hatillo se inunda con aguas negras, lo que ha generado la molestia de los regidores de San José, que exigen cuentas al Conavi por la millonaria obra.

La situación evidencia problemas en la infraestructura del túnel, que presenta filtraciones y acumulación de aguas residuales, afectando a los usuarios que transitan por la zona.

Los regidores solicitan explicaciones al Conavi sobre las fallas en la construcción y el uso de los recursos invertidos, mientras los vecinos y conductores reclaman una solución definitiva a los problemas que presenta la obra.