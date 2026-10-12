Nuevo sismo en Panamá es sentido en Costa Rica

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un nuevo sismo en Panamá se sintió en territorio nacional, según el último informe del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Movimiento se presentó a eso de las 11:30 a.m.

¿Cuál fue su epicentro?

Se situó 43.4 kilómetros al Noreste de Mellizas de Coto Brus de Puntarenas.

Detallaron la magnitud del sismo

El movimiento tuvo una magnitud de 4.2.

Otros detalles del movimiento

El informe arroja que el temblor presentó una profundidad de 10 kilómetros.

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