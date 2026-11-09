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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aprobó un nuevo reglamento para fortalecer la prevención y mitigación de estafas informáticas y mejorar la seguridad de los usuarios del sistema financiero.
La normativa establece que las entidades financieras supervisadas deberán enviar alertas a sus clientes sobre movimientos de dinero en menos de un minuto después de realizada cada transacción. Esto permitirá identificar oportunamente operaciones no reconocidas y actuar con mayor rapidez.
El reglamento también establece las siguientes medidas que deberán implementar las entidades supervisadas:
La Sugef verificará el cumplimiento de estos requisitos técnicos y supervisará los protocolos de emergencia implementados por las entidades financieras.
Además, recordó a los consumidores la importancia de proteger sus credenciales, verificar la autenticidad de las comunicaciones y reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa.
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