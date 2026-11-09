Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) aprobó un nuevo reglamento para fortalecer la prevención y mitigación de estafas informáticas y mejorar la seguridad de los usuarios del sistema financiero.

¿Qué establece la nueva normativa?

La normativa establece que las entidades financieras supervisadas deberán enviar alertas a sus clientes sobre movimientos de dinero en menos de un minuto después de realizada cada transacción. Esto permitirá identificar oportunamente operaciones no reconocidas y actuar con mayor rapidez.

Reglamento establece nuevas disposiciones para los bancos

El reglamento también establece las siguientes medidas que deberán implementar las entidades supervisadas:

Alertar a los usuarios sobre movimientos de dinero realizados en sus cuentas en menos de un minuto. Utilizar, de manera obligatoria, mecanismos de doble factor de autenticación para operaciones de riesgo. Establecer protocolos de emergencia para la atención de estafas informáticas. Desarrollar procedimientos para el bloqueo oportuno de productos y servicios financieros ante transacciones sospechosas. Habilitar mecanismos de autogestión para el bloqueo temporal de productos y servicios financieros. Implementar procesos de monitoreo de operaciones inusuales para detectar posibles intentos de fraude. Desarrollar programas permanentes de educación y concientización sobre seguridad digital, para que los usuarios puedan identificar y prevenir posibles estafas informáticas.

La Sugef verificará el cumplimiento de estos requisitos técnicos y supervisará los protocolos de emergencia implementados por las entidades financieras.

Además, recordó a los consumidores la importancia de proteger sus credenciales, verificar la autenticidad de las comunicaciones y reportar oportunamente cualquier actividad sospechosa.

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