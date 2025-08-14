Lo adelantó Jafet Soto en horas de la mañana y ya es oficial, el fútbol nacional confirma la venta de otro jugador al exterior.

El Club Sport Herediano confirmó, a través de sus redes sociales, la transferencia permanente de Andy Rojas al New York Red Bull de la MLS.

El delantero formó parte del segundo equipo de la franquicia de Red Bull desde febrero del 2025.

Rojas, de 19 años, disputó 14 partidos en lo que va de la temporada en la MLS Next Pro, acumula 2 goles y una asistencia. Recientemente, tuvo su debuto con el primer equipo en la Leagues Cup.