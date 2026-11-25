Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un nuevo empuje frío provocará un aumento en la intensidad de los vientos a partir de este jueves, cuando una masa de aire ártico que avanza sobre Estados Unidos y México se desplace en las próximas horas hacia el norte de Centroamérica, y aunque ese frente frío no ingresaría directamente al país, sí podría modificar las condiciones del tiempo.

Adriana Mora, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), explicó que durante la segunda mitad de esta semana un sistema frontal estará influenciando las condiciones en la región y se mantendrá más que todo en el norte de Centroamérica, pero sobre el país se podrían percibir efectos como un aumento en la intensidad de los vientos alisios entre jueves y viernes, que se mantendrían acelerados durante el fin de semana.

Mora señaló que jueves y viernes serían los días con las intensidades máximas en las regiones del centro y norte del país y en las zonas montañosas, donde se podrían presentar intensidades de incluso hasta 90 kilómetros por hora o posibles ráfagas superiores.

En Costa Rica no se pronostica por ahora un descenso importante en las temperaturas, pero se espera un mayor ingreso de humedad en la zona norte y el Caribe, donde se prevé mayor cobertura nubosa que favorecería una disminución de 1 o 2 grados respecto a lo registrado en días anteriores, mientras que en la vertiente del Pacífico y el Valle Central continuarían las condiciones entre poco y parcialmente nubladas que mantendrían las temperaturas cálidas características de días anteriores.

Mientras la época seca termina de establecerse esta semana, el IMN mantiene bajo vigilancia la posible influencia de hasta 16 empujes fríos durante la época seca.