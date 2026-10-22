Nuevo brote de Salmonella: ya hay más de 90 casos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

El Ministerio de Salud investiga un brote de Salmonella que afecta a 91 trabajadores del hospital privado Sima San José.

Las autoridades sospechan que el origen podría estar relacionado con alimentos contaminados.

De acuerdo con los datos oficiales, 14 personas requirieron atención médica y observación hospitalaria, mientras que las autoridades confirmaron 10 casos mediante pruebas de laboratorio.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no reporta pacientes del centro médico afectados ni personas fallecidas por este brote.

Salud inspecciona restaurante dentro del hospital

Como parte de la investigación, las autoridades sanitarias realizan inspecciones en un restaurante ubicado dentro del centro médico.

El objetivo consiste en determinar si existe una fuente común relacionada con los contagios y verificar las condiciones sanitarias del establecimiento.

La principal hipótesis apunta a un posible brote alimentario.

Sin embargo, las autoridades deben completar las investigaciones para establecer el origen de la contaminación.

¿Cómo se transmite la Salmonella?

La bacteria puede ingresar al organismo mediante el consumo de alimentos contaminados o mal cocinados.

Entre los productos de riesgo figuran el pollo, otras carnes y los lácteos sin pasteurizar.

Además, una manipulación inadecuada puede provocar contaminación cruzada entre alimentos crudos y productos que se consumen sin cocinar.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan mantener una adecuada higiene de manos, cocinar bien los alimentos y evitar el contacto entre productos crudos y preparados.

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