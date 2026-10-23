Nuevo ataque a balazos deja un muerto en el país

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una nueva balacera en el país dejó como saldo una persona asesinada durante la madrugada de este viernes 23 de octubre,

El ataque armado sucedió en el cantón de Corredores, en la Zona Sur del país.

El informe inicial

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte y envió una unidad básica para atender la emergencia en el distrito de Canoas.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas abordaron al hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Le puede interesar: Camión y dos busetas provocan choque triple y largas presas en Ruta 27

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de la víctima.