Nuevas actividades para llenar sus días de aprendizaje y alegría con Ageco

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco) abrió su quinto período de matrícula de 2026 para cursos presenciales y virtuales en áreas como idiomas, arte, música, actividad física, tecnología, estimulación mental y cultivo de plantas.

Los cursos tendrán una duración de ocho semanas y las clases comenzarán durante la semana del 19 al 23 de octubre.

Las personas interesadas podrán matricular en línea o de manera presencial en las oficinas de Ageco en San José, Alajuela y Liberia.