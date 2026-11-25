Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La nueva tecnología europea busca eliminar más del 90% de sustancias químicas del agua potable, pues un equipo internacional de investigadores desarrolló nuevas tecnologías capaces de detectar y reducir sustancias químicas que pueden formarse durante los procesos de desinfección del agua potable.

Además, los científicos consiguieron desarrollar materiales capaces de eliminar más del 90% de determinados contaminantes y sistemas de vigilancia que permiten identificar sustancias presentes en el agua casi en tiempo real.

Por ello, los resultados, destacados por la Comisión Europea, abren nuevas posibilidades para mejorar los sistemas de tratamiento y proteger la calidad del agua de consumo.