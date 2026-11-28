Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió una balacera que dejó a un hombre adulto sin vida y a una mujer herida por arma de fuego en Liberia, Guanacaste.

El hecho lo reportaron a eso de las 12:43 p. m. de este sábado. Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron al hombre con heridas de bala en la cabeza; sin embargo, lo declararon sin signos vitales en el lugar.

Además, atendieron a una mujer adulta que presentaba una herida por arma de fuego en el tórax, por lo que la trasladaron en condición crítica a un centro médico.

Para atender la emergencia, la institución movilizó tres unidades de soporte básico.

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