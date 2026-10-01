Novia de hombre asesinado junto a su papá lanza desgarrador mensaje

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La novia de Brian Vásquez, hombre asesinado en San Carlos reaccionó este jueves tras la captura de cuatro sospechosos relacionados con el crimen ocurrido el pasado 10 de julio en Ciudad Quesada.

Ari Murillo publicó un mensaje en redes sociales luego de que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaran cinco allanamientos durante la madrugada.

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Cuatro sospechosos fueron detenidos

Los agentes detuvieron a cuatro hombres de apellidos Moya, Sánchez, López y Huete, de entre 18 y 32 años, quienes figuran como sospechosos del delito de homicidio.

El caso ocurrió en el sector de Sucre, cuando, en apariencia, dos sujetos llegaron en motocicleta para cometer un asalto en un comercio dedicado a la venta de quesos.

Durante el hecho, un hombre de apellido Vázquez, de 26 años, recibió varios disparos y murió en el lugar.



Su padre también resultó herido.

Como parte de los operativos, el OIJ decomisó vestimenta que estaría relacionada con el crimen, un vehículo, aparente marihuana y cocaína, municiones y otros elementos de interés.

“Gracias por no dejarnos solos”

Tras conocer las detenciones, Murillo agradeció a quienes acompañaron a la familia durante estos meses.

“Hoy doy gracias a Dios por este paso”, escribió la joven, quien también pidió fortaleza, consuelo y justicia durante el proceso.

La joven además agradeció a quienes oraron por la familia y estuvieron pendientes del caso.

Acá el mensaje completo

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Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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