(VIDEO) Niño intentó asfixiar a un gato con una bolsa plástica

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Un niño habría intentado asfixiar a un gato con una bolsa plástica en el sector de La Inmaculada, en Quepos.

Según el reporte de Noticias Repretel, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga lo sucedido.

La grabación muestra cómo el menor coloca una bolsa sobre la cabeza del animal. Posteriormente, le da vueltas y lo lanza hacia una malla, mientras otra persona registra la agresión.

Video de agresión contra gato genera indignación

El video circuló en redes sociales y provocó indignación entre usuarios.

Además, personas consultadas por Noticias Repretel rechazaron los hechos y destacaron la importancia de enseñar respeto hacia los animales desde la infancia.

Por su parte, defensores de los animales solicitaron que las autoridades investiguen el caso.

También insistieron en que la población no debe normalizar este tipo de agresiones.

OIJ investiga maltrato animal en Quepos

La Policía Judicial analiza el video para esclarecer lo ocurrido. Entretanto, el reporte señala que las autoridades requieren colaboración ciudadana para ubicar a los menores involucrados.

Tras la agresión, las imágenes muestran al gato caminando y alejándose del lugar. Sin embargo, el material no permite confirmar si sufrió lesiones.

El caso generó llamados a fortalecer la educación sobre el cuidado de las mascotas y la responsabilidad de las familias en la prevención del maltrato animal.

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