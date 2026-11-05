Niño de 5 años muere por aparente atragantamiento: detienen a dos mujeres

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos mujeres tras la muerte de un niño de 5 años por aparenteme asfixia por atragantamiento.

¿Qué se sabe sobre el caso del niño?

Según el informe preliminar, el indente se reportó en horas de la mañana de este 4 de noviembre en Desamparados de Alajuela.

Autoridades recibieron el reporte por el fallecimiento de un menor supuestamente por asfixia por atragantamiento. Los agentes llegaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo.

Detenidas

Por dirección funcional, se detuvo a dos mujeres en el sitio, una de apellido Sandoval, de 25 años y una de apellido Hernández, de 32 años.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.