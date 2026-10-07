Niña de 12 años murió tras incendio provocado por prestamistas gota a gota

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Prestamistas gota a gota incendiaron una casa como amenaza y causaron la muerte de una niña de 12 años en Los Chiles. Este 7 de octubre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó allanamientos para detener a los sospechosos.

Hasta el momento, se confirma la detención de tres personas. Hay una cuarta persona, la cual se trata de hacer su captura, pero se presume que huyó hacia Nicaragua.

Caso en investigación

A los detenidos se les vincula con el asesinato de una niña de 12 años, llamada Indira Martínez Hernández. Aparentemente la familia de la niña tenía una deuda que no podía cubrir, por lo que fue víctima de extorsiones, amenazas y una serie de ataques.

Día en que murió la niña de 12 años

El día miércoles 14 de mayo, la vivienda de su familia fue blanco de bombas caseras, lo que provocó un incendio, que no le permitió a la menor salir de su habitación. Ella buscó refugio en su cama y ahí fue donde la encontraron sin vida.

Detenidos por el caso

De las tres personas detenidas, uno de ellos habría participado en el atentado. Además, se intervino a una pareja, que sería la intermediaria para cometer el crimen.