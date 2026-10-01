Niña conmocionó al público con su talento en La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Isabella fue una de las niñas que conmocionó al público con su voz en el programa La Voz del Más Allá, según lo vivido en el espacio televisivo, y su participación llamó la atención de la audiencia en el país.

La familia de la niña conversó con el equipo periodístico y contó la experiencia que vivieron en el programa, durante su participación en el espacio de televisión y compartieron los detalles de su paso por la producción.

El reporte no detalla otras reacciones del público ni nuevos proyectos de la niña tras su presentación en el programa La Voz del Más Allá hasta el cierre de la información del mediodía en el material periodístico.