Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

A través de sus redes sociales, Leonardo Medina, nieto del periodista asesinado Parmenio Medina, se pronunció y cuestionó las circunstancias en las que asesinaron a Camilo Rodríguez.

¿El lugar del asesinato de Camilo Rodríguez es coincidencia?

El homicidio de Camilo ocurrió este lunes 16 de noviembre, cuando sujetos motorizados lo abordaron y dispararon. El hecho sucedió en Santo Domingo de Heredia, sobre ruta 32, a tan solo unos metros de donde ocurrió el homicidio de Medina.

Criminólogos dicen que la ejecución del asesinato revela entrenamiento por parte de los homicidas. Por su parte, Leonardo cuestiona si el lugar es realmente una coincidencia.

El mensaje de Leonardo

Este arranca con la afirmación “los monstruos existen”. Tras esto, expone los hechos y se pregunta si la intención era reabrir la herida de la muerte de su abuelo 25 años después.

De ser así, expresa que el mensaje enviado con esto es el de “aquí no se habla más”. Y con este horror, afirma que solo puede calificarlo como “monstruos”.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.