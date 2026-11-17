Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El Ministerio de Salud informó en su boletín epidemiológico sobre la cantidad de casos de una infección de transmisión sexual, específicamente la sífilis, en la población adulta mayor.

Las cantidades de casos

Según informa la entidad, estas son las cifras por rangos de edad:

65 a 69 años: 84 casos.

70 a 75 años: 90 casos.

De 75 años en adelante: 134 casos.

Entre las tres categorías suman 308 casos de sífilis en los adultos mayores. Esto implicaría un promedio de casi 1 caso al día solo en esta población.

Sobre la infección de transmisión sexual

La sífilis es una infección bacteriana que se transmite principalmente por contacto sexual. Aunque puede prevenirse y curarse, la falta de tratamiento puede provocar complicaciones importantes para la salud.

En etapas más avanzadas, puede manifestarse mediante erupciones en la piel que generalmente no causan picazón y aparecen en las palmas de las manos y las plantas de los pies.

También pueden surgir lesiones blancas o grises en zonas húmedas del cuerpo. El contacto directo con estas lesiones facilita el contagio.

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