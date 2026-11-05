Newton Williams cumplió tres meses sin anotar en el torneo

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Newton Williams cumplió tres meses desde la última vez que anotó por Campeonato Nacional, una sequía que sigue aumentando, ya que para encontrar el último gol del panameño en el presente torneo hay que regresar al pasado 2 de agosto, en Tibás y ante San Carlos, con cinco minutos furiosos del Búfalo al 65 y al 69.

El panameño asumió el rol de estelar ante la ausencia de Orlando Sinclair, y el cuerpo técnico sostiene que por su biotipo otras veces se le ha caído el gol, pero que está haciendo un muy buen trabajo y que trabajarán para que todos los delanteros puedan anotar, al igual que los extremos.

El canalero suma 12 partidos en el Apertura 2026, con tres goles y tres asistencias. Por su parte, Saprissa se concentró para la visita de esta noche al Carlos Alvarado.