Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Nestlé conmemora 160 años de trayectoria a nivel global, impulsando el poder de los alimentos para mejorar la calidad de vida de las personas y las familias. A lo largo de estas 16 décadas, la compañía ha mantenido su compromiso con la innovación y la generación de valor compartido para las comunidades.

En Centroamérica, su historia comenzó en 1938 con la apertura en Panamá. Mientras tanto, en Costa Rica, la empresa suma más de 75 años de operaciones, consolidándose en un mercado clave para su crecimiento regional.

Mantenerse vigente a lo largo de los años representa uno de los principales hitos de Nestlé en el país. Para lograrlo, la empresa continúa adaptándose a las necesidades de los consumidores, quienes buscan cada vez más productos saludables y alternativas que contribuyan a su bienestar.

Este compromiso también se refleja en programas que promueven la nutrición, el bienestar y el desarrollo sostenible en Centroamérica.

Al cumplir 160 años de historia, Nestlé reafirma su propósito de desarrollar el poder de los alimentos para mejorar la calidad de vida y continuar innovando, con la mirada puesta en el desarrollo de la región y el bienestar de las próximas generaciones.