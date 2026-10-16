Nayib Bukele comparte video de Laura Fernández en el CECOT

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Laura Fernández, presidente de la República, ya llegó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte de su encuentro en El Salvador con Nayib Bukele.

Laura Fernández en el CECOT

Bukele compartió un reel, que mostraba cómo la mandataria nacional llega a la megacárcel por medio de una aeronave.

En el video se muestra a Laura Fernández acompañada del primer caballero, Jeffrey Umaña, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda.

¿Qué hace la presidente en el CECOT?

Según afirmó en conferencia de prensa, Fernández quiere conocer de primera mano el centro penitenciario y su modelo operativo.

Viaje de Laura llega dos días después de la inauguración Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO)

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