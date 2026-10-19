¡Navidad más natural! Prepare su ciprés para la temporada

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Se puede tener un ciprés verde, sano y espectacular en maceta, y conocer los secretos de su preparación, riego y poda permite mantenerlo en óptimas condiciones durante la temporada navideña.

Don Jorge Fonseca, experto en plantas, explica en qué debe fijarse al ir al vivero para saber que se lleva un ciprés 100% sano.

El especialista detalla qué tamaño o material debe tener la maceta ideal para que sus raíces no sufran, y que si se compra el ciprés en bolsa o en un recipiente muy pequeño se debe pasar a una maceta más grande.

Además, explica que se debe usar tierra abonada negra y con buen drenaje, que los cipreses son árboles de exterior que disfrutan de la luz solar, y que antes de meterlos en la casa se deben dejar afuera a pleno sol durante al menos tres días para que se fortalezcan.