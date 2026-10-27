Museo virtual busca rescatar la historia de Heredia

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Un museo virtual de la Escuela Normal y Liceo de Heredia busca rescatar la historia de la provincia con documentos, fotografías y videos animados. Elena Villalobos, encargada del proyecto, inició esta iniciativa en el 2019.

Villalobos explicó que al inicio publicaba documentos y fotos filmados por Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el paso del tiempo, incorporó fotografías históricas de Heredia y recurrió a la inteligencia artificial para llevar la historia de forma atractiva.

“Los museos tienen una función fundamental en los pueblos, que es preservar precisamente la memoria”, declaró. La virtualidad permite que egresados de casi 100 años de edad se comuniquen con el proyecto.