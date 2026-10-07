¿Muscular, neurológico o reumático? Las claves para identificar el origen de un dolor

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Para distinguir un dolor muscular, neurológico o reumático se debe prestar atención a cómo se siente, cuándo aparece y qué otros síntomas lo acompañan, ya que cada tipo de dolor tiene características propias que orientan el diagnóstico.

El Dr. Edgardo Torres, fisioterapeuta, explica que el dolor muscular se manifiesta como una molestia sorda, tensión o tirón.

Mientras tanto, el dolor neurológico se caracteriza por ardor o quemazón, descargas eléctricas y hormigueo, y el dolor reumático produce cansancio excesivo, decaimiento o febrícula, rigidez y empeora al dormir.

Además, el especialista detalla qué exámenes se pueden hacer para diferenciar un dolor de otro, como el ultrasonido, la resonancia magnética, la electromiografía y los exámenes de sangre.