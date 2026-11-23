Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Municipalidad de San José vigilará la ciudad durante las fiestas de fin de año con mil 902 cámaras con inteligencia artificial y 60 nuevos policías, un operativo que arranca de forma oficial el 1 de diciembre y que también tendrá movimiento importante a partir de este Viernes Negro.

El alcalde de San José informó que se incorporaron 7 nuevas patrullas y 11 motocicletas para mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la presencia en los principales puntos comerciales y sectores estratégicos del cantón, mientras que el director de la Policía Municipal detalló que este año para el operativo navideño se sumaron 80 cámaras con inteligencia artificial, con lo que se llega a un total de 1902 cámaras al servicio de los josefinos.

El jefe de operaciones de la Policía Municipal recomendó a los adultos mayores no salir en solitario a retirar su pensión o su aguinaldo y evitar recibir cualquier tipo de ayuda de desconocidos en la calle, ante lo cual pidió acudir a cualquier uniformado que estará posicionado en las áreas de mayor actividad comercial.

