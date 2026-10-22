Municipalidad hace advertencia por estafas a su nombre

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Municipalidad de Grecia lanzó una advertencia a la población ante una modalidad de estafa que utiliza llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp y correos electrónicos para solicitar pagos o información personal y bancaria en nombre de la institución.

El gobierno local aclaró que nunca solicita este tipo de datos ni pagos por esos medios, por lo que pidió a los ciudadanos mantenerse alerta ante cualquier comunicación sospechosa.

¿Qué hacer si recibe un mensaje sospechoso?

La Municipalidad recomendó no compartir información personal o bancaria, evitar realizar pagos y reportar de inmediato cualquier mensaje o llamada que utilice el nombre de la institución para solicitar dinero o datos privados.

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Además, recordó a la población que debe utilizar únicamente los canales oficiales de la Municipalidad de Grecia para realizar consultas y trámites.

La advertencia busca prevenir que más personas caigan en engaños mediante los cuales delincuentes se hacen pasar por funcionarios o representantes de instituciones públicas.