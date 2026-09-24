Municipalidad de Santa Ana realizará feria de empleo con más de 200 vacantes

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La Municipalidad de Santa Ana realizará este viernes una feria de empleo con más de 200 puestos vacantes, desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía.

La actividad será en la Casa Municipal de la Cultura de Santa Ana, donde hay vacantes para técnicos, cajeros, meseros y personal de seguridad, entre otros.

Las personas interesadas deben llevar su currículum impreso o en formato digital y pueden escribir al WhatsApp 8947-5460 para obtener más información.