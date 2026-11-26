Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Municipalidad de San José informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre dos oportunidades de trabajo disponibles para el puesto de operario especializado, en diferentes dependencias de la institución.

¿Cuáles son las plazas disponibles?

La primera vacante corresponde a la Sección Mejoramiento de Barrios. Entre los requisitos se encuentran:

Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o certificación del Ministerio de Educación Pública (MEP) que indique que la persona sabe leer y escribir.

Conocimientos en albañilería, fontanería, electricidad y soldadura.

De cero a seis meses de experiencia en puestos o tareas similares.

Por otro lado, la segunda oportunidad es para la Sección Desarrollo y Mantenimiento de Obras. Los requisitos son:

Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o certificación del MEP que indique que la persona sabe leer y escribir.

Certificado de un curso de aire acondicionado.

Carné de buenas prácticas de refrigeración y manejo de refrigerante.

De cero a seis meses de experiencia en puestos o tareas similares.

Finalmente, para aplicar puede hacerlo desde los formularios que brindó la municipalidad.

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