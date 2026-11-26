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La Municipalidad de San José informó, a través de sus plataformas oficiales, sobre dos oportunidades de trabajo disponibles para el puesto de operario especializado, en diferentes dependencias de la institución.
La primera vacante corresponde a la Sección Mejoramiento de Barrios. Entre los requisitos se encuentran:
Por otro lado, la segunda oportunidad es para la Sección Desarrollo y Mantenimiento de Obras. Los requisitos son:
Finalmente, para aplicar puede hacerlo desde los formularios que brindó la municipalidad.
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