Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Municipalidad de San José anunció las novedades del Festival de la Luz, que se realizará el 12 de diciembre, entre ellas la sustitución de las carrozas por 10 globos y un cambio de recorrido.

El alcalde de San José, Diego Miranda, detalló que los globos fueron elegidos por votación de niños de escuelas del Cantón Central, y que el recorrido saldrá de la Plaza de la Democracia hacia Torre Mercedes, en sentido contrario al antiguo trayecto, debido a que en La Sabana había obstáculos para garantizar la seguridad.

Para el 12 de diciembre, la programación incluye el festival de bandas en el Estadio Nacional desde las 8:00, con 14 bandas entre ellas una de Panamá, mientras que el pasacalles cultural, que contará con más de mil 500 personas y 17 agrupaciones, saldrá a las 15:00. La Municipalidad, que contratará tarimas para ubicar al público, repartirá entradas mediante un concurso público y un sorteo ante notario, además de seis espectáculos de piso.