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La Municipalidad de San José anunció las novedades del Festival de la Luz, que se realizará el 12 de diciembre, entre ellas la sustitución de las carrozas por 10 globos y un cambio de recorrido.
El alcalde de San José, Diego Miranda, detalló que los globos fueron elegidos por votación de niños de escuelas del Cantón Central, y que el recorrido saldrá de la Plaza de la Democracia hacia Torre Mercedes, en sentido contrario al antiguo trayecto, debido a que en La Sabana había obstáculos para garantizar la seguridad.
Para el 12 de diciembre, la programación incluye el festival de bandas en el Estadio Nacional desde las 8:00, con 14 bandas entre ellas una de Panamá, mientras que el pasacalles cultural, que contará con más de mil 500 personas y 17 agrupaciones, saldrá a las 15:00. La Municipalidad, que contratará tarimas para ubicar al público, repartirá entradas mediante un concurso público y un sorteo ante notario, además de seis espectáculos de piso.