Municipalidad anuncia suspensión que afecta a cientos de personas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

La Municipalidad de Aserrí suspendió temporalmente las campañas de recolección de residuos no tradicionales en varias comunidades del cantón.

La medida responde al aumento de basura provocado por personas y empresas de otras zonas que trasladan desechos hasta este territorio.

¿Cuáles comunidades de Aserrí están afectadas?

La suspensión corresponde a la Ruta 3, que incluye sectores como Los Mangos, barrio El Llamarón, Salitral, Corazón de Jesús, San Gabriel, El Alto, Las Brisas, Tranquerillas y El Tigre.

Además, el recorrido contempla Calle Los Ángeles, Los Tenorio, Los Solano, La Fila, Urbanización Nazaret, Calle La Rita y la calle principal hasta El Páramo.

Según informó el gobierno local, el ingreso de residuos procedentes de otros cantones generó un incremento desproporcionado en el volumen de materiales recolectados.

Esta situación superó la capacidad operativa del servicio y ocasionó inconvenientes para los vecinos.

¿Cuándo se reanudará la recolección de residuos?

La Municipalidad de Aserrí todavía no ha comunicado una fecha para reanudar las campañas. Las autoridades informarán oportunamente cuando definan las nuevas condiciones del servicio.

Mientras tanto, el municipio pidió la colaboración de los habitantes para denunciar el traslado y depósito de desechos por parte de terceros.

Los vecinos pueden presentar sus reportes al correo [email protected] o llamar al 8827-3774.

La institución indicó que busca garantizar que el programa beneficie prioritariamente a los habitantes de Aserrí y permita una gestión eficiente y sostenible de los residuos.

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