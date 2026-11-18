Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Municipalidad de Grecia informó sobre una feria de empleo que se realizará este jueves 19 de noviembre, con oportunidades laborales en diferentes puestos.

La actividad contará con la participación de la empresa GCG, que ofrece plazas para:

Bodegueros

Chefs

Pasteleros

Supervisores

Cajeros

Misceláneos.

Horario de la feria

Esta se realizará de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. en el parqueo del Palacio Municipal.

Aquellas personas interesadas podrán acercarse para conocer las oportunidades disponibles y optar por alguno de los puestos.

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