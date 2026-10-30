¿Planes para Halloween? Municipalidad anuncia actividades este fin de semana

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La Municipalidad de San José publicó en sus plataformas oficiales la agenda del “Katrinas Fest”, que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Nacional.
Según lo indicado por la entidad, las actividades se distribuirán entre este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de la siguiente manera:
Sábado 31 de octubre
Domingo 1 de noviembre
Ambas jornadas del evento se desarrollarán en el Parque Nacional.
Por: Camila Rosales
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