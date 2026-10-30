¿Planes para Halloween? Municipalidad anuncia actividades este fin de semana

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La Municipalidad de San José publicó en sus plataformas oficiales la agenda del “Katrinas Fest”, que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Nacional.

Las actividades del fin de semana

Según lo indicado por la entidad, las actividades se distribuirán entre este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de la siguiente manera:

Sábado 31 de octubre

10:00 a. m. Cardiodance con Wendy Fit.

Cardiodance con Wendy Fit. 11:00 a. m. Danzas de mi Pueblo Tibás.

Danzas de mi Pueblo Tibás. 12:05 p. m. Desfile y concurso de minicatrines en el Parque Nacional.

Desfile y concurso de minicatrines en el Parque Nacional. 1:50 p. m. Héctor Grande.

Héctor Grande. 2:55 p. m. Carlos Flah.

Carlos Flah. 4:00 p. m. Karito, “A corazón abierto”.

Karito, “A corazón abierto”. 5:05 p. m. Cossi.

Cossi. 6:10 p. m. Konflicto.

Konflicto. 7:25 p. m. Tributo a Vicente Fernández, con Yeris Lobo.

Domingo 1 de noviembre

10:00 a. m. Cardiodance con Tipi Rogers.

Cardiodance con Tipi Rogers. 10:55 a. m. Banda Liceo Magallanes.

Banda Liceo Magallanes. 11:50 a. m. Recuérdame.

Recuérdame. 12:50 p. m. Desfile y concurso de Catrinas.

Desfile y concurso de Catrinas. 2:35 p. m. Banda Puriscal.

Banda Puriscal. 3:20 p. m. Danny González, tributo a Joan Sebastian.

Danny González, tributo a Joan Sebastian. 4:55 p. m. Konflicto.

Konflicto. 5:55 p. m. Rosmery, tributo a Selena.

Rosmery, tributo a Selena. 6:55 p. m. Promedio 65.

Ambas jornadas del evento se desarrollarán en el Parque Nacional.

Por: Camila Rosales

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