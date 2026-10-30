¿Planes para Halloween? Municipalidad anuncia actividades este fin de semana

El "Katrinas Fest" ofrecerá música, bailes y concursos en el Parque Nacional.

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La Municipalidad de San José publicó en sus plataformas oficiales la agenda del “Katrinas Fest”, que tendrá lugar este fin de semana en el Parque Nacional.

Las actividades del fin de semana

Según lo indicado por la entidad, las actividades se distribuirán entre este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre de la siguiente manera:

Sábado 31 de octubre

  • 10:00 a. m. Cardiodance con Wendy Fit.
  • 11:00 a. m. Danzas de mi Pueblo Tibás.
  • 12:05 p. m. Desfile y concurso de minicatrines en el Parque Nacional.
  • 1:50 p. m. Héctor Grande.
  • 2:55 p. m. Carlos Flah.
  • 4:00 p. m. Karito, “A corazón abierto”.
  • 5:05 p. m. Cossi.
  • 6:10 p. m. Konflicto.
  • 7:25 p. m. Tributo a Vicente Fernández, con Yeris Lobo.

Domingo 1 de noviembre

  • 10:00 a. m. Cardiodance con Tipi Rogers.
  • 10:55 a. m. Banda Liceo Magallanes.
  • 11:50 a. m. Recuérdame.
  • 12:50 p. m. Desfile y concurso de Catrinas.
  • 2:35 p. m. Banda Puriscal.
  • 3:20 p. m. Danny González, tributo a Joan Sebastian.
  • 4:55 p. m. Konflicto.
  • 5:55 p. m. Rosmery, tributo a Selena.
  • 6:55 p. m. Promedio 65.

Ambas jornadas del evento se desarrollarán en el Parque Nacional.

Por: Camila Rosales

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