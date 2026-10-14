Sospechoso mensaje de WhatsApp pone en alerta a Municipalidad y ciudadanos

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Municipalidad de Aserrí alertó a la ciudadanía sobre un intento de estafa mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.

Los responsables utilizan perfiles falsos para hacerse pasar por funcionarios municipales y solicitar información personal.

Según la advertencia, los sospechosos contactan a las personas para enviar formularios falsos o realizar supuestas gestiones de cobro relacionadas con obligaciones y exoneraciones que no existen.

Además, la institución identificó el número telefónico 6097-5802 entre los utilizados para estos contactos fraudulentos.

¿Cómo funciona el intento de estafa?

Las personas detrás de estos mensajes buscan obtener datos personales y confidenciales mediante engaños.

Por eso, la Municipalidad pidió a los ciudadanos no compartir claves, evitar enlaces sospechosos y abstenerse de realizar pagos por estos medios.

La institución también recordó que sus funcionarios no solicitan datos personales por teléfono, correo electrónico o WhatsApp.

¿Dónde verificar los trámites municipales?

La Municipalidad de Aserrí recomendó confirmar cualquier gestión directamente mediante sus canales oficiales. Para consultas, la población puede llamar a los números 2103-0075, 2103-0076, 2103-0077 y 2103-0081.

Asimismo, pidió denunciar este tipo de contactos ante las autoridades correspondientes y comunicarse con el 9-1-1 cuando corresponda.

La principal recomendación es desconfiar de mensajes que soliciten información confidencial o pagos y verificar siempre la autenticidad de cualquier gestión antes de actuar.

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