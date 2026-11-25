Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Un mensaje que anuncia una supuesta declaración jurada municipal pendiente para 2026 circula entre la población como una nueva modalidad de estafa, según una alerta compartida por la Municipalidad de Grecia.

La comunicación utiliza el título “Sistema Automático de Notificaciones Municipales – Declaración Jurada Pendiente 2026” e invita a las personas a ingresar a un supuesto formulario mediante un enlace.

Alerta, no abrir enlace

La advertencia pide no abrir el siguiente sitio web www..registrocrdecitas2026.digital, ni proporcionar información personal, números de cédula, datos bancarios o contraseñas.

¿Cómo funciona la estafa?

El mensaje también menciona supuestas leyes, beneficios para condonar deudas, amenazas de multas y posibles cobros judiciales. Estos elementos buscan generar preocupación entre los destinatarios y motivarlos a ingresar al enlace.

Ante esta situación, la recomendación es no completar formularios, descargar archivos ni compartir información relacionada con la firma digital a través de ese mensaje.

Si necesita realizar algún trámite sobre bienes inmuebles, impuestos o declaraciones municipales, lo recomendable es comunicarse directamente con la municipalidad mediante sus canales oficiales para verificar la información.

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La alerta también solicita compartir el aviso con familiares, amigos y vecinos para evitar que más personas puedan caer en el engaño.