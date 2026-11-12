Múltiples balazos acaban con la vida de una persona

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras recibir múltiples balazos en Matina, Limón.

El reporte preliminar de la emergencia ubica el hecho en el sector de Estrada, en el distrito de Carrandí.

Una unidad de soporte básico atendió el caso. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron al hombre con varias heridas de arma de fuego en el abdomen y el tórax.

Socorristas confirman muerte tras balazos en Matina

El personal de atención confirmó que la víctima no presentaba signos vitales.

La información disponible no precisa cuántos impactos recibió el hombre, aunque señala heridas en ambas partes del cuerpo.

Además, el reporte inicial sitúa la atención en Estrada, pero no incluye una referencia más específica sobre el lugar donde encontraron a la víctima.

Reporte preliminar no detalla cómo ocurrió el ataque

Por el momento, la información suministrada no identifica al fallecido ni establece las circunstancias en las que recibió los disparos.

Tampoco aporta datos sobre posibles responsables o sobre el motivo del ataque.

La edad de la víctima corresponde a una estimación inicial de aproximadamente 30 años.

Los detalles disponibles sobre esta emergencia se limitan a la ubicación, las heridas que presentaba el hombre y la confirmación de su fallecimiento.

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