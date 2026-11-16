Mujeres quedan con fracturas expuestas tras grave accidente

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

Un accidente en La Rita de Pococí, Limón, dejó a dos mujeres adultas en condición crítica.

La Cruz Roja Costarricense atendió la colisión, que involucró a dos motocicletas y un vehículo liviano.

Los socorristas valoraron a ambas pacientes en el lugar y reportaron fracturas expuestas en las extremidades inferiores.

Ante la gravedad de las lesiones, trasladaron a las dos mujeres al Hospital de Guápiles.

Dos mujeres sufrieron fracturas expuestas

El reporte de la institución confirmó que ambas mujeres presentaban lesiones graves en las piernas.

Sin embargo, la información disponible no detalla sus edades ni sus identidades.

Cruz Roja movilizó dos unidades

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y otra de soporte avanzado.

La institución confirmó el traslado de ambas pacientes en condición crítica al centro médico.

La información proporcionada indica que el incidente ocurrió cerca de las 10 de la noche de este domingo 15 de noviembre.

Tampoco incluye una actualización sobre el estado de salud de las mujeres después de su ingreso al Hospital de Guápiles.

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