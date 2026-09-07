VIDEO: Captan mujer viajando en el techo de un carro

Captaron a la mujer viajando en el techo de un vehículo mientras circulaba por una carretera en Guanacaste, una peligrosa maniobra que quedó registrada en video.

En las imágenes se observa cómo la mujer sale por el quemacocos y permanece sentada sobre el techo del carro mientras el vehículo continúa avanzando.

Autoridades advierten sobre el peligro de viajar en el techo

La Policía de Tránsito recordó que este tipo de conductas representa un grave riesgo, ya que una frenada, maniobra inesperada o accidente podría provocar que la persona cayera del vehículo y sufriera lesiones graves.

¿A qué se expone?

Además, el conductor podría enfrentar una multa de más de ₡122 mil por permitir este tipo de comportamiento.

Pero esta no sería la única imprudencia que preocupa a las autoridades. También se han registrado videos de personas sacando gran parte de su cuerpo por las ventanas y el quemacocos, así como motociclistas realizando piruetas en carretera.

La Policía de Tránsito señala que estas conductas han aumentado principalmente durante las noches y madrugadas, cuando algunas personas aprovechan la menor cantidad de vehículos para realizar maniobras peligrosas.

Las autoridades hacen un llamado a conductores y motociclistas a evitar estas prácticas, que no solo ponen en riesgo sus propias vidas, sino también la seguridad de quienes circulan por carretera.