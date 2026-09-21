Mujer se salva por poco de ser impactada por un rayo en Alajuelita

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Una mujer por poco es impactada por un rayo en Alajuelita, mientras el IMN reporta que casi seis mil rayos cayeron este fin de semana en el país.

El Instituto Meteorológico Nacional registró una alta actividad eléctrica durante el fin de semana en distintos puntos del territorio nacional.

Kenneth Chaves, del Instituto Meteorológico Nacional, afirma que “es una cantidad normal basado en que es época lluviosa. Igualmente no tenemos datos para ver si es algo atípico o no”.