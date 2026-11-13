Mujer que perdió vivienda por incendio habla con Noticias Repretel

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Un incendio registrado pasadas las 6 de la tarde del jueves destruyó dos viviendas en Barrio San Martín, en Vázquez de Coronado.

La familia afectada, integrada por dos mujeres adultas y dos niñas de 3 y 5 años, perdió todas sus pertenencias.

El siniestro consumió una estructura de 150 metros cuadrados que quedó reducida a cenizas, según informó el Cuerpo de Bomberos.

Los dueños no se encontraban en el lugar al momento de la emergencia, pero una mascota que estaba dentro fue rescatada por una ventana.

La propietaria, Jenny Gómez, relató que su hija logró abrir la puerta y sacar al perrito cuando las llamas ya lo alcanzaban.

Gómez contó que se encontraba trabajando cuando recibió la llamada de la emergencia y que su sueldo era el único ingreso familiar.

Mauricio Montero, del Cuerpo de Bomberos, explicó que la gran cantidad de objetos dentro de las estructuras dificulta determinar el punto de origen del fuego.

Los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a las edificaciones cercanas, mientras las emergencias por incendios se acercan a las 700 durante este año.

La familia espera el parte oficial para gestionar posibles ayudas, aunque hasta el momento no ha recibido apoyo de instituciones de asistencia social.