Mujer muere tras sufrir violenta agresión en el cráneo

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Cruz Roja reportó como fallecida a una mujer que sufrió una violenta agresión en el cráneo, en el sector de Corredores, Puntarenas.

¿Qué le pasó a la mujer?

Según el reporte preliminar, atendieron un caso de agresión. En el sitio valoraron a una femenina adulta que presentaba un trauma craneoencefálico abierto.

¿Qué es un trauma craneoencefálico abierto?

“Lesiones físicas producidas sobre el tejido cerebral que alteran de forma temporal o permanente la función cerebral”, afirma Manuales MSD, una de las obras de consulta médica más utilizadas en el mundo.

Fallecida

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se declaró a la mujer sin signos vitales.

El caso quedó a cargo de las autoridades correspondientes.

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