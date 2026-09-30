(VIDEO) Vecinos piden a gritos que salga de la comunidad mujer que macheteó a adulta mayor

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Vecinos de San Rafael de Oreamuno, en Cartago, salieron a la calle para exigir medidas contra una mujer detenida tras atacar con un machete a una adulta mayor.

Vecinos exigen medidas contra la mujer

El ataque quedó registrado por cámaras de vigilancia instaladas en la comunidad. Según el reporte, la víctima, de 66 años, sufrió varias heridas y permanece estable, pero delicada, mientras los médicos valoran su condición.

Las autoridades judiciales investigan el caso como una tentativa de homicidio, según lo informado en el reportaje.

La sospechosa permanece detenida a la espera de una audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Cartago.

Vecinos aseguraron que la agresión no sería un hecho aislado.

Varias personas entrevistadas afirmaron haber sufrido amenazas o ataques anteriormente y señalaron que existen múltiples denuncias contra la sospechosa.

Comunidad salió a la calle

Durante el reportaje, los vecinos se concentraron frente al lugar donde ocurrió el ataque y pidieron que la mujer no regrese a la comunidad.

Una de las testigos relató que, días antes, la sospechosa habría agredido a su esposo y a su hijo. También afirmó que recibió amenazas de muerte.

La familia de la víctima indicó que esperan que las autoridades adopten medidas para evitar nuevos enfrentamientos en la comunidad.

Los vecinos ahora esperan el resultado de la audiencia de medidas cautelares.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.