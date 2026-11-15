Mujer habría sido atacada con hacha en la cabeza

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

Una mujer habría sido atacada en apariencia con un hacha en su cabeza, esto en el sector de Buenos Aires de Puntarenas.

¿Se identificó a la mujer atacada con un hacha?

La víctima es una mujer de apellido Jiménez de 27 años. La trasladaron en una condición delicada hasta el hospital Escalante Pradilla, en Pérez Zeledón.

¿Quién es el principal sospechoso del ataque?

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que el principal sospechoso sería su pareja sentimental, quien se dio a la fuga de la vivienda, por lo que las autoridades ahora están detrás de su paradero

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