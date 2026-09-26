Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

La mujer ha creado más de 300 bebés reborn gracias a una década de dedicación y talento, un arte elaborado en vinilo o silicona que da vida a cada detalle y expresión de sus rostros.

Rebeca, quien vive en su casa con 20 bebés muy curiosos, se dedica desde hace 10 años a esta labor artística que le ha permitido pintar más de 300 figuras.

Gracias a su talento, la artista ha logrado que sus creaciones no lloren y cautiven a quienes aprecian el realismo de sus expresionismos faciales.