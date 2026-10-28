Mujer de 60 años es la víctima fatal de vuelco de bus

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Una mujer identificada como Isabel Brenes Mora, de aproximadamente 60 años, figura entre las víctimas mortales del vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

La emergencia afectó a decenas de personas y obligó a desplegar un amplio operativo de los cuerpos de socorro, debido a que varios pasajeros quedaron atrapados dentro de la unidad de transporte.

La Cruz Roja Costarricense informó que, hasta el momento, se reportan dos pacientes adultos sin signos vitales en la escena.

¿Cuántas personas se trasladaron a centros médicos?

De acuerdo con el último reporte de la Cruz Roja, los equipos de emergencia han trasladado a 36 pacientes a diferentes centros médicos del país.

Del total de personas atendidas y trasladadas, seis se encuentran en condición crítica, 25 en condición urgente y cinco en condición estable.

Los pacientes se llevaron a centros médicos de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Carlos, Guápiles y Heredia.

¿Cómo se atiende la emergencia?

Los equipos de la Cruz Roja continúan trabajando en el lugar con recursos de atención prehospitalaria, rescate y personal de diferentes comités auxiliares y regiones del país.

Las autoridades mantienen las labores de atención a las víctimas tras el accidente, mientras se espera mayor información sobre las circunstancias en

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