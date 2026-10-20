Mujer enfrenta el cáncer y crea bisutería con propósito

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La mujer resiliente Cinthya Sánchez, vecina de San Rafael de Heredia, padeció cáncer de mama y fue operada y tratada con quimioterapia, por lo que ahora empodera a través de la bisutería con mensajes de empoderamiento y fe.
Su emprendimiento, llamado Brillo Rosa, elabora bisutería para hombres y mujeres sobrevivientes de esta enfermedad, incluyendo una colección rosa dirigida para mujeres.
Las personas interesadas en adquirir estas piezas con propósito pueden contactar al 8463-2660 o buscarla en redes sociales como Brillo Rosa.